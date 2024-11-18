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Spor

Jose Mourinho'dan Ansu Fati transferine veto

Yaz transferinden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın 22 yaşındaki genç yıldızı Ansu Fati için sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho kararını verdi ve oyuncunun transferini istemedi. İşte Mourinho'nun kararının ardındaki neden...

18 Kasım 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Ansu Fati transferine veto
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Fenerbahçe'nin bir süredir radarına aldığı Barcelona forması giyen Ansu Fati ile ilgili son kararı verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sezon başında Hansi Flick ile geçirdiği kamp sonrası performansını görmek için Ansu Fati transferinde son ana kadar beklemeyi tercih ettiği belirtildi.

Ancak 22 yaşındaki futbolcu sezon başı sakatlık yaşadı. Ansu Fati'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin ilgisi futbolcuya devam etti fakat yaz transfer döneminde bir girişimde bulunulmadı.

Marca'da yer alan habere göre Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hedeflediği Ansu Fati transferinden vazgeçti.

Geçtiğimiz hafta tekrardan sakatlanan Ansu Fati'nin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ancak Fenerbahçe'nin Ansu Fati'den vazgeçme sebebi olarak sakatlığı dışında futbolcunun verilen şansları da iyi kulanamaması gösterildi.

Haberde, Jose Mourinho'nun sezon başında Ansu Fati'yi düşündüğü ancak gelinen süreçte transferi veto ettiği ifade edildi.

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasını 7 maçta giydi. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 158 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı veremedi.

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