Jose Mourinho'dan ayrılık iddialarına cevap: Bana bir şey söylenmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."

GELECEK SEZON KALACAK MI?

Jose Mourinho, maçın ardından geleceğine dair gelen, "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?" sorusuna, "Başkanımız bana güveniyor bunu daha önce de televizyonda söyledi." yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi." sözlerini sarf etti.