Benfica yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

"BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho sözlerine, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" ifadeleri ile başladı.

"BİTTİ Mİ, BİTER"

Ardından muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusunda Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." cevabını verdi.