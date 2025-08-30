İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Jose Mourinho'dan ayrılık sözleri: Ben böyleyim; bitti mi, biter

Benfica yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Haber Merkezi30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan ayrılık sözleri: Ben böyleyim; bitti mi, biter
ABONE OL

Benfica yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

"BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho sözlerine, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" ifadeleri ile başladı.

"BİTTİ Mİ, BİTER"

Ardından muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusunda Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." cevabını verdi.

