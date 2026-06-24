Jose Mourinho'dan Barcelona sözleri: Kader bizi rakip yaptı

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, verdiği röportajda ezeli rakipleri Barcelona ile ilgili de dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Kariyerinde Barcelona'da yardımcı antrenörlük deneyimi de bulunan Portekizli teknik adam, "Anti-Barcelona" için gelen soruya cevap verdi ve böyle bir durum olmadığını söyledi. Mourinho, Barcelona'ya karşı olumsuz bir duygusu olmadığını kaydetti.

"KADER BİZİ RAKİP YAPTI!"

63 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Barcelona'da dört harika yıl geçirdim, hiçbir olumsuz duygum yok. Inter'e gitmeden önce, Chelsea ile başladığım dönemden itibaren onlara karşı Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadım. Sonra da Real Madrid'e geçtim. Sanırım kader bizi birbirimize rakip yaptı." dedi.

Sözlerine devam eden Mourinho, "Real Madrid'i sevdiğimi inkar etmiyorum, geri dönmemin sebebi de bu. Ancak Barcelona'ya karşı hiçbir olumsuz duygularım yok. Onlara karşı oynamayı seviyorum çünkü futbolda en iyilerle oynamayı seversiniz. En iyiler, sizin olduğunuzdan daha iyi olmanızı sağlar." sözlerini sarf etti.

GUARDIOLA ÖNCESİ JOSE MOURINHO

Jose Mourinho, 2008 yılında Barcelona'nın gündemine gelmişti. Katalan ekibi, o dönem tercihini Barcelona B takımının direktörü Pep Guardiola'dan yana kullanmıştı.