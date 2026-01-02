İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Jose Mourinho'dan Batagov ve Rafa Silva açıklaması

Jose Mourinho, transfer gündeminde yer alan Rafa Silva ve Arseniy Batagov iddialarıyla ilgili konuştu. İşte açıklamalar...

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 18:14 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Batagov ve Rafa Silva açıklaması
ABONE OL

2025-2026 sezonu kış transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer gündemi de hız kazandı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz basınında gündeme gelen Rafa Silva ve Arseniy Batagov iddialarına açıklık getirdi.

"YORUM YAPMAYACAĞIM"

Portekizli bir gazetecinin, "Wesley, Rafa Silva ve André Luiz ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, bu tarz iddialara mesafeli yaklaştı. Deneyimli teknik adam, "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" ifadelerini kullandı.

BATAGOV İTİRAFI

Mourinho açıklamasının devamında Trabzonsporlu Arseniy Batagov'a da değindi. Genç oyuncuyu daha önce tanımadığını belirten Portekizli teknik direktör, "Son günlerde Batagov adında bir oyuncunun ismi ortaya çıktı. Onu hiç tanımıyordum, bu yüzden gidip araştırmak zorunda kaldım" dedi.

"DAHA DENGELİ OLUN"

Transfer söylentilerinin doğasına dikkat çeken Mourinho, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından daha dengeli olmaya çalışın. En azından tanıdığım isimler üzerinden sorular sorulması daha doğru olur."

Jose Mourinho'nun bu açıklamaları, Benfica'nın transfer gündemine dair belirsizliğin şimdilik devam edeceğini gösterdi.

