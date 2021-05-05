05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:23

İtalya Serie A'da Roma'da teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaşılmasının ardından milli futbolcu Cengiz Ünder'in İtalyan kulübündeki geleceği merak konusu.

İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre milli futbolcumuz, sezon sonu kiralık olarak oynadığı Leicester City'den Roma'ya geri dönecek. Cengiz'in Portekizli çalıştırıcının takımında önemli roller alması bekleniyor. Ayrıca Nicolo, Pellegrini ve Mkhitaryan'ın da Mourinho'nun kadroda tercih edeceği isimler olacağı belirtildi. Öte yandan Mourinho önceki kulübü Tottenham'da da Cengiz'i kadrosuna katmak istemişti.

İLK ETAPTA KALECİ TRANSFERİ



Haberde 58 yaşındaki tecrübeli teknik adamın kaleye takviye yapabileceği vurgulanırken Wolves'ten Rui Patricio ile Olimpiakos'lu Jose Sa, ön plana çıkan futbolcular. Öte yandan Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencileri Eric Dier ve Pierre Emile Hojbjerg'i takıma dahil edebileceği ileri sürüldü.