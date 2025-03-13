Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile oynayacakları karşılaşma öncesi Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

"REKABETLE ALAKASI YOK!"

Türkiye'de yaşananlarla ilgili konuşan Jose Mourinho, "Türkiye'de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz." ifadelerini kullandı.

"LİG ŞAMPİYONLUĞU İMKANSIZ!"

"Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız."

"TÜRKİYE İÇİN UĞRAŞIYORUM"

"Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİTMİŞTİ!"

"Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!"

"HAKEME DAYANAMADILAR!"

"Hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu!"

"İNSANLAR GÖZLERİNİ AÇIYOR"

"Instagram'ım çok ham bir Instagram. Paylaşımları kendim yapıyorum. Tüm fotoğrafları ben çekiyorum. Bazen kötü yazıyorum ama bunu böyle yapıyorum. Dünya çapında yaklaşık altı milyon takipçim var ve saçma durumlar paylaştığımda insanların gözlerini açtığını düşünüyorum."

"FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa, elbette dokuz sekizden iyidir, ancak kulübü düşünüyorum, kendimi değil."

"NEDEN BUNCA YILDIR..."

"Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum."

"TÜRK FUTBOLUNUN YÖNÜNÜ...

"Kariyerimde egomun azaldığı, aidiyet duygusunun, başkaları için bir şeyler yapma duygusuna verildiği bir dönemdeyim. Dolayısıyla eğer bu kulübün Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şey yapmasına yardımcı olabilirsem, bu benim için harika bir duygu olur."

SKY SPORTS: "TFF CEVAP VERMEDİ"

Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen haftaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türk Futbol Federasyonu ile iletişime geçti. Ancak röportajda, TFF'nin Sky Sports'a cevap vermediği belirtildi. Öte yandan röportajın içerisinde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 5 ve 10 yılda genel olarak topladığı puanlar da yer aldı.