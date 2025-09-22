Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Rio Ave ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ SÖZLERİ

Mourinho, basın toplantısında Fenerbahçe'deki seçim için gelen sorunun ardından, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

"MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Benfica ile yaz aylarında hiçbir teması olmadığını söyleyen Mourinho, "Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi. Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum." dedi.

"BENİ BAŞKAN ARADI"

Sözlerine devam eden Mourinho, "Mario Branco, Benfica'ya geldiğinde ve Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda iletişimimiz sona erdi. Hiçbir iletişim olmadı. Benfica, Karabağ'a kaybettiğinde eşimle birlikte Barcelona'daydım ve ertesi gün beni arayan o değil, başkandı. Konuşmamızın bir anlamı olup olmadığını sordu ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye bitti. Bana inanmak isterseniz, harika, teşekkür ederim. Bana inanmak istemiyorsanız, inanmanız için yapabileceğim bir şey yok." dedi.

SPORTING VE PORTO

Portekizli teknik adam, "Sporting ve Porto'dan teklif gelse kabul eder miydin?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Başkanlar Varandas (Sporting Başkanı) ve Villas-Boas (Porto Başkanı) yaptığım konuşma çok basitti. "İyi şanslar, umarım ikinci olursunuz." türünden bir konuşmaydı. Onlardan teklif alsam, kabul eder miydim bilmiyorum. Ama Benfica'ya evet dediğim hızla, hayır." yanıtını verdi.