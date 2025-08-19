Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya basını olan SportyNet'e açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"KULÜP İÇİN GARİP BİR DÖNEM"

"Çok çalışıyorum. Her zaman zor bir aşama, çok iş var, maçlar var, kulüp için garip bir dönem, çünkü Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz, ama bu dönemi asla atlatamıyoruz. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, henüz çok az oyuncu geldi."

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

"İstanbul güzel. Harika bir şehir, futbolu seven bir ülke, aynı şehirde üç dev kulüp var, bunu Brezilya'da da biliyorsunuz, çünkü bu Sao Paulo'da, Rio'da, Brezilya'da oluyor, bunu biliyorsunuz ve bu rekabetin elbette harika yanları var ama zorlukları da var."

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLADIM"

"Türkiye'ye çok iyi uyum sağladım. Geçen yıl çok hızlı bir öğrenme süreci oldu, çünkü benim bilmediğim bir gerçeklikti ve şu anda zihniyetin ne olduğunu, sistemin ne olduğunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum, geçen sezona göre daha iyi koşullarda olduğumu düşünüyorum."

"HAYALİM SONRAKİ MAÇI KAZANMAK"

"Aklımda büyük bir hayal var. Bir sonraki maçı kazanmak. Her zaman bir sonraki. Her zaman."

"BENİ FUTBOLA ÇEKEN ŞEY TUTKU"

"Beni futbolda en çok çeken şey tutku, beni Türkiye'ye getiren şey buydu. Ben her zaman en iyi dönemimin ikinci dönem olduğunu, ilk dönem olmadığını düşünürüm. Evet, çünkü ilk dönem her seviyede öğrenme için gereklidir. Evet, Brezilya'da ikinci dönemden söz edilemez, çünkü en büyük zorluk ilk ayı bitirmektir. İlk yılı bitirmek değil, bu bir antrenör için gerçekten çok zordur."

"OYUNCULARLA ÇOK YAKINIM"

"Ben yakınım, hatta çok yakınım diyebilirim, bu da neredeyse babacan bir ilişki anlamına geliyor, diyelim ki, ve ben göz göze gelmeden, dürüstlük olmadan, sevgi olmadan, tabii ki nefret olmadan babacan bir ilişki düşünemiyorum. Tabii ki nefretten bahsetmiyorum, ama hatayı kabul etmeden olmaz. Cezalandırmak demiyorum, çünkü cezalandırmak, ceza da bu ilişkinin bir parçası değil, ama temelde gerçeklik üzerinde çalışmak. İyi, kötü, iyi, berbat. Mutluyum, mutlu değilim. Bence bu düzeyde bir ilişki olmalı, gerçek bir ilişki."