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Spor

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı! ''Kupa kazanamadığım tek takım''

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ülkesinin basınına röportaj verdi. Dikkat çeken ifadeler kullanan deneyimli teknik adam 'Fenerbahçe, tam bir sezon geçirdiğim ve ne bir final oynayamadığım ne de kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM24 Temmuz 2025 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı! ''Kupa kazanamadığım tek takım''
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F.Bahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesinin basınına röportaj verdi. Sporting Lizbon'un süper starı Gyökeres ile ilgili çıkan transfer haberlerini değerlendiren Jose, "Ne yazık ki bize geleceği yalan" dedi. Sarı-Lacivertliler'le geçirdiği ilk sezona dair konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Burada kazanma baskısı mı var? Bu benim suçum. Çünkü geçmişte çok kez kazandım. Tottenham'da fazla süre kalmadım ama bir final oynayacaktım, finalden iki gün önce gönderildim. Roma'da kazandım ve ikinci bir Avrupa finaline çıktım. Fenerbahçe, tam bir sezon geçirdiğim ve ne bir final oynayamadığım ne de kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu. Fenerbahçe'de ilk yıl bir keşif yılıydı. Anlamak için orada olmanız gerekiyor. Bu yıl neler olacağını göreceğiz. Bir gün Portekiz milli takımını çalıştıracağım. Portekiz'le ya da değil, bir Dünya Kupası'nda olmak istiyorum" dedi.

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