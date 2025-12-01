İSTANBUL 13°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Jose Mourinho'dan Filip Kostic atağı! Benfica'ya istiyor
Spor

Jose Mourinho'dan Filip Kostic atağı! Benfica'ya istiyor

Deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı eski öğrencisi Filip Kostic'i takımı Benfica'ya istiyor.

1 Aralık 2025 Pazartesi 15:06
Jose Mourinho'dan Filip Kostic atağı! Benfica'ya istiyor
ABONE OL

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde vazgeçilmezlerinden olan deneyimli ismi Benfica'ya istiyor.

MOURINHO'NUN HEDEFİ KOSTIC

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Jose Mourinho'nun Benfica'ya istediği o isim Filip Kostic.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Jose Mourinho'nun Benfica'ya istediği o isim Filip Kostic. Yine haberde Benfica'nın Filip Kostic ile geçen yaz da ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı. 33 yaşındaki Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

