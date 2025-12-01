Jose Mourinho'dan Filip Kostic atağı! Benfica'ya istiyor

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde vazgeçilmezlerinden olan deneyimli ismi Benfica'ya istiyor.

MOURINHO'NUN HEDEFİ KOSTIC

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Jose Mourinho'nun Benfica'ya istediği o isim Filip Kostic. Yine haberde Benfica'nın Filip Kostic ile geçen yaz da ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı. 33 yaşındaki Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.