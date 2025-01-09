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Spor

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım

Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho Galatasaray-Başakşehir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Portekizli teknik adam paylaşımında Miguel Crespo'nun Galatasaraylı oyuncularla mücadele görselini kullandı ve 'Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır.' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım
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Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.

Mourinho karşılaşmadan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN CEVAP

Pozisyonda yer alan Abdülkerim Bardakcı, Mourinho'nun paylaşımına emojilerle cevap verdi.

Abdülkerim'in paylaşımında sarı kırmızı kalp ile birlikte goril emojisi yer aldı.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın o paylaşımı:

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