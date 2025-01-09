Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.

Mourinho karşılaşmadan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN CEVAP

Pozisyonda yer alan Abdülkerim Bardakcı, Mourinho'nun paylaşımına emojilerle cevap verdi.

Abdülkerim'in paylaşımında sarı kırmızı kalp ile birlikte goril emojisi yer aldı.