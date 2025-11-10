Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından "sakin" olmak istediğini söyledi, ancak parmağını işaret etmekten kaçınmadı ve dolaylı olarak Sporting Lizbon ile Santa Clara arasında oynanan maçta yaşananları hatırlattı.

Basın toplantısında ise daha keskin konuştu: "Bizim hatamız, hakemin hatası, VAR'ın hatası... Hata derken nazik davranıyorum."

Mücadele sonrası sahada hakemin üstüne yürüyen ve soyunma odası koridorunda da takip eden Mourinho, "Gol atana kadar ilk yarı iyiydi. İyi bir dinamizm ve yoğunluk vardı, 10 oyuncuyla ceza sahası girişinde blok oluşturulmuştu ama kanatlarda çok hareketlilik vardı. Ceza sahasına girmek için çok uğraştık ve güzel bir gol attık. Sonra bizim hatamızla, aynı şekilde devam etmemiz gereken bir döneme girdik, Benfica'nın sahip olması gereken hırs ve içgüdüden yoksunduk. Sonra ikinci yarıda tekrar iyileştik, 2-0 yaptık, maç bitmişti. Sonra hakem ve VAR'ın performansını yorumlayacağım, sonra dün ve bir hafta önce olanları analiz etmemiz gerekecek ve ben bu alana girmek istemiyorum" diyerek BTV'ye konuşan teknik direktör, futbolu yöneten organizasyonların kurallarını hatırlatarak devam etti.

"ANLAMAK ZOR"

Portekizli teknik adam, "Garip... Hakemin kararını anlamak zor, ama VAR'ın bariz bir pozisyona müdahale etmemesini anlamak daha da zor. Bu, UEFA, FIFA ve liglerin sezon başında açık örnekler olarak verdikleri en iyi örneklerden biri. Yumuşak ve dengeli olmak istiyorum, hakemin ve VAR'ın hatalı olduğunu söylemek istiyorum. Ama hayır, hakem yanlış karar verdiğinde VAR yardım eder... Peki neden yardım etmedi? Dün ve geçen hafta olanlara da cevap veremiyorum. Maçın bazı bölümlerinde Benfica oyuncuları daha fazla hırs ve kişilik göstermeli. Bu konuyu, daha sonra cezalandırılma riski olmadan, giremeyeceğim yollara girmeden açıklamak zor" diye devam etti.

"ÖFKE VE GEÇMİŞTEN GELEN BİR ŞEY VAR"

Maçın sonunda takım ile konuşmasının sorulması üzerine Mourinho, "Bu, size daha ayrıntılı olarak verdiğim mesajdı. Büyük bir öfke ve geçmişten gelen bir şey var, oyuncular açıklayamadıkları ama hissettikleri bu olumsuzluğu taşıyorlar. Öte yandan, devre arasında da söylediğim gibi, bu takımlar mucizeyi arıyorlar, bir şey olur mu diye sonuna kadar bekliyorlar. Enzo devre arasında kusmak için çıkmak zorunda kaldı, sanırım hastalıktan dolayı ve Prestianni'yi oyuna sokarak maçı daha çabuk bitirme mesajını verdim. Hakem ve VAR maçı yeniden başlatmaya karar verdi. İkinci golü ise yememizin suçu bize ait." sözleriyle konuşmasını noktaladı.