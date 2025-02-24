Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri...

"HAKEM YETERLİ DÜRÜSTLÜĞE SAHİPTİ!"

"Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti."

"SAVUNMADIĞIM PROFİLDELER"

"(Galatasaray'ın) Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar."

"HAKEM BU ORMANDA ÇOK İYİYDİ"

"Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu."

"G.SARAY MUTLU, BİZ MUTLU DEĞİLİZ"

"Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz.""

"İNSANLAR BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ!"

"Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi."

"KAÇ ŞUT, KAÇ KORNERLERİ VAR"

"Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Belki 1 şutları var, sanırım hiç kornerleri yok!"

LİG YARIŞI, HAKEMLER; ATMOSFER

"Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter."

"SİRK DEVAM EDERSE..."

"Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon."