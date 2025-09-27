İSTANBUL 22°C / 16°C
  • Spor
  • Jose Mourinho'dan iğneleyici sözler! ''Bu takımda kimlik yok''
Spor

Jose Mourinho'dan iğneleyici sözler! ''Bu takımda kimlik yok''

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Gil Vicente karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, 'Takım şu anda kimliksiz' dedi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 07:59
Jose Mourinho'dan iğneleyici sözler! ''Bu takımda kimlik yok''
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gil Vicente ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Mourinho, "Genel olarak bu bizim istediğimiz Benfica değil. Benfica; çaba, adanmışlık ve fedakarlık demek. Takım yorgun, üç günde bir oynanan maçlar yorucu, bazı oyuncular yorgun." dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Gil Vicente, harika bir takım ama bu takımların maçlara hazırlanmak, dinlenmek, detaylara hazırlanmak ve bizim inceleyemediğimiz sürpriz duran toplar için bir hafta zamanları var. Bu, Leiria'nın teknik direktörü olarak yaşadığım bir şeydi. Maçlara hazırlanmak için bir hafta süremiz olurdu ve Gil Vicente'nin yaptığı gibi gözlerinizi dört açarak oynuyorsunuz." diye konuştu.

Kazanmalarına rağmen iyi bir performans ortaya koymadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok fazla top kaybettik, daha kaliteli bir oyun sergileyebilirdik. Bireysel ve kolektif kalite olmadan çok önemli bir 3 puan elde ettik." sözlerini sarf etti.

"TAKIM KİMLİKSİZ"

Mourinho, son olarak, "Takım şu anda kimliksiz. Bruno Lage'nin fikirleri ile benim fikirlerim arasında gri bir alanda yaşıyor. Çok fazla çalışma süresi olmadan aşılması zor bazı durumlar var ve bizde bu süre yok. Oynuyoruz, toparlanıyoruz ve maçları analiz ediyoruz ancak saha çalışması yapamıyoruz. Her seferinde bir maça odaklanacağız." dedi.

