Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, 3-1 mağlup oldukları derbinin ardından uzun yıllar unutulmayacak dikkat çeken açıklamalara imza attı. Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı. Futbol bu, Amrabat sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve EnNesyri de elinden geleni yaptı. EnNesyri inanılmaz şanslar da buldu ama kaçırdı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz. Szymanski kaleye yuvarlayacakken sert bir şut çekti. Biz gol atamadık, üstün değillerdi..."