Jose Mourinho'dan ilginç istatistik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak.

Kritik mücadele öncesi, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, 6 kez ilk maçta yenildiği turları geçti.

Mourinho, Porto'da 2003'te UEFA Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'u 2-0'dan gelip geçti.

Deneyimli çalıştırıcı, Chelsea'de 2004-05'te Şampiyonlar Ligi son 16'da Barcelona'yı 2-1'in rövanşında 4-2 yendi. Ayrıca Chelsea'de 2013-14'te Devler Ligi'nde PSG'yi de 3-1'in rövanşında 2-0 eledi.

AYNI BAŞARIYI FENERBAHÇE'DE ARIYOR

2021-22'de Roma'da 3 kez geri dönen Mourinho, Fenerbahçe'de aynı başarıyı arıyor.