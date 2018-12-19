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Jose Mourinho'dan ilk açıklama! 'Artık oyun bitti'

Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, ayrılık sonrası sessizliğini bozdu ve ilk açıklamalarını yaptı.

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Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho, ayrılık sonrasında ilk açıklamalarını yaptı ve sessizliğini bozdu.
 
Portekizli teknik direktör, ayrılık sonrası ilk kez konuşurken ''Neden duygularımı siz basınla veya taraftarlarla paylaşmalıyım? Artık oyun bitti! Siz de artık futbola geri dönene kadar bana saygı gösterin. Alışverişe gidip, yürüyüş yapmak istiyorum. Yapmak istediğim tek şey bu. Manchester United geride kaldı.'' sözlerini kullandı.
 
Manchester United'dan 27 milyon euro tazminat alacak olan Mourinho, 144 maça çıkarken 84 galibiyet, 32 beraberlik ve 28 yenilgi aldı. (Sporx)

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