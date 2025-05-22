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Spor

Jose Mourinho'dan Inter itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 15 yıl önce Inter'i çalıştırdığı dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. O dönem İtalyan ekibiyle yarıştığı 3 kulvarda da mutlu sona ulaşan Portekizli teknik adam yaşadığı süreci anlattı.

Haber Merkezi22 Mayıs 2025 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Inter itirafı
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Inter ile 2010 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin 15. yıl dönümünde BBC'ye özel açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, tarihi sezona giden yolda yapılan kritik hamleleri ve takımın yapı taşlarını anlattı.

"Harika bir başkanım vardı, Sayın Moratti," diyerek sözlerine başlayan Mourinho, "Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri... O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu," ifadelerini kullandı.

Mourinho, takımdan ayrılan önemli bir ismi de hatırlattı ve "Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk."

Kadro yapısına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık... Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu," diyerek 2009-2010 sezonunun yapı taşlarını özetledi.

Mourinho'nun o sezon Inter ile Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı "üçleme" (treble), İtalyan futbol tarihine altın harflerle yazılmıştı.

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