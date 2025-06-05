Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de en çok tartışılan isimlerin başında Teknik Direktör Jose Mourinho geliyor. Süper Lig'de şampiyon G.Saray'dan 11 fark yiyen Sarı-Lacivertliler'in hocasının geleceği, tam anlamıyla belirlenmiş değil. Teknik ekibindeki bazı isimlerle yolların ayrıldığı Portekizli çalıştırıcı hakkında İtalyan basınında ilginç bir haber ortaya atıldı. İnterlive.it'de yer alan habere göre Mourinho, Al Hilal ile büyük oranda anlaşan Simone Inzaghi'nin yerini almaya hazırlanıyor.

HİLAL YILLIK 25 MİLYON EURO VERDİ

Calciomercato'nun haberinde Jose Mourinho'nun; 2010 yılında kendi takımının omurgasını oluşturan eski oyuncular aracılığıyla, dolaylı olarak kendini İtalyan ekibine önerdiği yazıld ı. Jose Mourinho'nun, "Geri dönmeye hazırım" mesajı verdiği, ancak Inter'in sıcak bakmadığı iddia edildi. PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yıllık 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı konuşuluyor. İtalyan devi Inter'de teknik direktör arayışları devam ediyor.

MOU'NUN ORANINI YÜKSELTTİLER

Calciomercato'ya göre de 'Special One (Özel birisi) Inter'e dönerse F.Bahçe tazminatsız çıkışından mutlu olacak. Bahis siteleri de Mou'ya verdikleri oranı yükseltti. Gazeteci Fabrizio Romano; Inter'in, bu sezon Serie A'ya çıkan Como'nun Teknik Direktörü Cesc Fabregas ile anlaştığını yazdı. Ancak kısa süre sonra Fabregas bu iddiaları yalanladı. Kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini, Como'yla olan projesine güvendiğini duyurdu. Bu gelişmeler üzerine Inter'in 3 kupalı Mourinho'yla tekrar temasa geçmesi ve ikna etmeye çalışması bekleniyor.