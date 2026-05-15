  • Jose Mourinho'dan kafaları karıştıran açıklama: Teklif gelmedi
Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilginç bir açıklamada bulundu. Portekizli çalıştırıcı, 'Menajerim bana Real Madrid'den bir teklif geldiğini söylemedi.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sonra Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun geleceği merakla bekleniyor.

63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Benfica'da göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken; önemli açıklamalar yaptı.

"BENFICA TEKLİF YAPTI AMA..."

Jose Mourinho yaptığı açıklamada "Benfica'nın teklifini çarşamba günü aldım. Menajerime verildi ancak onu görmek, bilmek veya analiz etmek istemedim; bunu ancak pazar gününden sonra yapacağım." dedi.

Benfica ile ilgili sözlerine devam eden Jose Mourinho "Benfica benden, herhangi bir teknik direktörden, oyuncudan veya başkandan çok daha büyük." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD'DEN TEKLİF GELMEDİ!"

Öte yandan Real Madrid sorusunu da yanıtlayan Jose Mourinho "Menajerim bana Real Madrid'den bir teklif geldiğini söylemedi." dedi.

Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid'in başında zor bir dönem geçirdiğinin hatırlatılması üzerine Mourinho "Beni üzüyor. Oyuncum olduğu dönemde bana canını ve ruhunu veren insanlardan biri ve Real Madrid'de antrenör olduğunda bu bağ hep devam etti. Tabii ki antrenör olduğu için işlerin iyi gitmesini daha da çok istiyorum ama antrenörlük hayatı böyle. Eski oyuncularımla şakalaşırım ve onlara hep 'Birkaç yıl bekleyin, kaç tane beyaz saçınız çıkacak görün' derim. O zaman oyuncu olmanın, antrenör olmaktan daha kolay olduğunu anlarlar. Kazandığı şeylerden dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

