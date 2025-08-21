Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica karşısında hızlı oyuncuları olmadığını belirterek, "Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok. Bence çok güzel bir maç olmadı. İyi mücadele verilen maç oldu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu. Son 2 maçta rakibin 10 kişi kalması ve oyunları ile ilgili Mourinho, "10 kişi kaldıktan sonra oyunu idare etmeyi bildiler. Gol atamadık. Çünkü oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi. Hızlı oyuncularımız yoktu. Oyunu farklı şekilde değiştiremedik. Bence çok güzel bir maç olmadı. İyi mücadele verilen maç oldu. Beraberlik isteyen bir takıma karşı oynadık ve berabere bitti. Kazanmasını isteyen takım da kazanamadı" ifadelerini kullandı.

"KORNERLER İLK OYUNCUYU GEÇMEDİ"

Duran topların sonucu yansıtamadığına yönelik soruya Portekizli teknik adam, "Biz 3 tane korner attık. Kornerler ilk oyuncuyu geçmedi. Bugün size duran topları çalıştığımızı söylesem doğruyu söylerim. Ben bugün 3 tane korner hatırlıyorum" yanıtını verdi.

"KEREM'İN TRANSFERİNDE SPORTİF DÜŞÜNÜLDÜ"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin gündemde olması ve bugün de oynamasıyla ilgili Mourinho şunları söyledi:

"Bence Benfica sadece sportif anlamını düşündü. Ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi. Şu anki sportif duruma karar verdi. Hoca oyuncuyu oynatmak istedi. Büyük bir kulüp gibi davrandı. Ekonomik anlamdan şüphe duymadı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı. Benim için çok büyük sürpriz olmadı Kerem'in oynaması."

"ONLAR İÇİN İYİ BİR SONUÇ OLDU"

Benfica'nın kendilerine karşı futboluyla ilgili Mourinho, "Bu bir kritik değil. Bir eleştiri değil. Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması. Bize saygı duyduklarını gösterdi. Daha fazla potansiyeli olan ve kaliteli bir takım. Bizim Feyenoord'a karşı nasıl oynadığımızı gördüler. 5 tane defansla oynadığınızda stratejik olarak istediği sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek bir şey yok. Ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım" diye konuştu.

"TURUN BİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEM"

"Avantajı kaybettiniz mi, Luz Stadı'nda oynayacaksınız?" sorusuna 62 yaşındaki teknik adam, "Favori kısmını değiştirmedi. Çok büyük bir takım. Tecrübe bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirme gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda veya içeride oynamak farklı şeyler. Luz Stadyumu'nda elenirsek onları tebrik edeceğim. Ama turun bittiğini söyleyemem" cevabını verdi.

"KALEMİZDE ÇOK BÜYÜK TEHDİT OLMADI"

Mourinho, taktiksel diziliş ve sistemde defansif anlamdaki katkıya yönelik ise, "Bence biz takım olarak iyi defans yaptık. Ama Benfica çok bir şey oluşturmadı. Kontratakları durdurduk. Onların çıkışlarını bloke ettik. Bazı dönemlerde çok topa sahip oldular. Çünkü çok arkadalardı. Yine de tehlikesiz bir maç oldu. Çok büyük bir tehdit olmadı bizim kalemizde. Ben Lizbon'u düşünmek istemiyorum. Ben cumartesiyi (lig maçı) düşünmek istiyorum. Benfica orada farklı bir davranışta olacaklar. 4-0 kazanmamız gerekmiyor, Nice'in gibi. Nice'in 3-0 kazanması gerekiyordu. Geçen sene burada Glasgow Rangers'a kaybettik. Rövanşta neredeyse turu geçiyorduk. İki takımı kıyaslamak istemiyorum. Hala hayattayız" diyerek sözlerini noktaladı.