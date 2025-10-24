İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9478
  • EURO
    48,8331
  • ALTIN
    5564.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biriydi''
Spor

Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biriydi''

Kerem Aktürkoğlu için Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan bir açıklama daha geldi. Portekizli çalıştırıcı, 'Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri buydu. Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Ekim 2025 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biriydi''
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

KEREM AKTÜRKOĞLU İTİRAFI

"Kadroya gelince, o kadroyu (Benfica) o kadar çok seviyordum ki, onlardan çok önemli bir oyuncuyu (Kerem Aktürkoğlu) almak için her şeyi yaptım. Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri buydu. Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. O oyuncu şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle çalışmadı."

"BENFİCA KADROSUNU GERÇEKTEN BEĞENİYORUM"

"Benfica kadrosunu gerçekten beğeniyorum, bu doğru. O maç öncesi basın toplantısında Benfica üzerinde biraz baskı oluşturmak da istedim; iletişim tarzımı bilirsiniz. Hepimiz bir şeylerin eksik olduğunu düşünürüz; bu 10, 15 ya da 5 oyuncu değildir. Bazen belirli bir profile sahip tek bir oyuncu bile tüm takımın dengesini değiştirebilir."

"OCAK AYINDA BENFİCA BİR YA DA İKİ TAKVİYE ALACAK"

"Bence ocak ayında Benfica bir ya da iki takviye alacak ve bu oyuncular takıma yardımcı olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seven biri varsa, o benim. Varane'ı, Petr Čech'i ben oynattım. Bu tür oyuncularla ilgili bir geçmişim var. Kadroda bu tip gençlerin bulunmasından tamamen yanayım. Bazıları çok yükselecek, bazıları ise o kadar değil. Ama ben iyimserim. Şampiyonlar Ligi'nde puanlar toplamaya başladığımızda, gruptan çıkmak için mücadele edebileceğimize inanıyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.