İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2608
  • EURO
    37,3493
  • ALTIN
    3029.39
  • BIST100
    8909.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jose Mourinho'dan korkutan sakatlık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün yapılan antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve sakatlık geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan korkutan sakatlık!
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti. Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirdi. Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.