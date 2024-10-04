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Spor

Jose Mourinho'dan kritik açıklamalar: Hayal kırıklığı yaşadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

4 Ekim 2024 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan kritik açıklamalar: Hayal kırıklığı yaşadık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte Mourinho'nun açıklaması:

'İYİ VE POZİTİF PUAN"

"İyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. İyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor."

"NET POZİSYON KAÇIRDIK"

"0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu."

"KAZANABİLİRDİK"

"Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Seba ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik."

"ÇOK SARI KART GÖRDÜK"

"Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak."

SOFYAN AMRABAT AÇIKLAMASI GELDİ

"Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atmayı gerekiyor."

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