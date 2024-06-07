Jose Mourinho'dan Livakovic'e ziyaret!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz - Hırvatistan maçı öncesi Portekiz'de bulunan Hırvatistan Milli Takım kampını ziyaret etti.

MODRIC İLE HASRET GİDERDİ

Real Madrid'den eski oyuncusu Luka Modric ile hasret gideren Jose Mourinho, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, Manchester City'de forma giyen Mateo Kovacic ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile de sohbet etti.

HIRVATİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Mourinho'nun ziyareti hakkında açıklamada bulunan Hırvatistan Futbol Federasyonu, "Portekiz ile mücadele etmek için Lizbon'a vardığımızda Zlatko Dalic, Jose Mourinho tarafından karşılandı. Mourinho, Luka Modric, Dominik Livakovic ve Mario Mandzukic ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.