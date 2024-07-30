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Spor

Jose Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken açıklamalar! ''Çift forvet oynayabiliriz''

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, toplamda 6-4'lük skorla bir üst tura yükseldi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2024 Salı 22:28 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken açıklamalar! ''Çift forvet oynayabiliriz''
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ..

"BU ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMAK ZOR"

"Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek. Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, pazartesi günü hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık."

"ÇİFT FORVET OYNAYABİLİRİZ"

"Pazartesi günü basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı. Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz."

LILLE EŞLEŞMESİ

"Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız."

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