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Spor

Jose Mourinho'dan maç sonu yorumu: Oyuncularımın performansından memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kaybedilen Feyenoord maçı sonrası konuştu. Portekizli hoca, skora rağmen oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi7 Ağustos 2025 Perşembe 00:37 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan maç sonu yorumu: Oyuncularımın performansından memnunum
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Oyuncularım çok iyi oynadılar. Performanslarından memnunum, sadece birkaç hata dışında. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Gelecek hafta kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz." dedi.

Jose Mourinho, "Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bu sayede bize yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

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