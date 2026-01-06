İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0454
  • EURO
    50,3519
  • ALTIN
    6193.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho'dan Manchester United ve Ruben Amorim açıklaması
Spor

Jose Mourinho'dan Manchester United ve Ruben Amorim açıklaması

Jose Mourinho, Ruben Amorim'in Manchester United ile yollarını ayırmasına ilişkin değerlendirmesinde, her teknik direktörün yaşadıklarını kendisinin analiz etmesi gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 18:51 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Manchester United ve Ruben Amorim açıklaması
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, basın toplantısında Manchester United'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Mourinho, "Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Onun yaşadığı durumu anlıyor musunuz? Bu ayrılık, Portekiz'deki teknik direktörler için bir baskı mı?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum.

Her teknik direktör, kendi adına cevap verecektir. Manchester United'daki kariyerimi iyi biliyorum ve ayrılmamın nedenini de iyi biliyorum. Her zaman yaptığım veya yapmaya çalıştığım gibi, bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır... Sonra yorum yapmam, dışarıdan olanları fazla analiz etmem. Hikaye orada kaldı, rakamlar orada ve kazandığım üç madalya evimde.

Ruben'e ne olduğu, sadece onun analiz edeceği bir şey. Onu tanıdığım kadarıyla, bunu yapacağına inanıyorum. Bunu sizinle paylaşıp durum hakkındaki görüşünü açıklayacak mı, bunu bilmiyorum."

RUBEN AMORIM'E VEDA

Manchester United, alınan istikrarsız sonuçların ardından geçen sezon göreve getirdiği Ruben Amorim ile pazartesi günü yollarını ayırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.