Jose Mourinho'dan Mario Branco'ya veda mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sarı-Lacivertli kulübün Sportif Direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından bir paylaşım yaptı.

Mario Branco'ya veda eden Jose Mourinho paylaşımında, "Seni "en iyisi" olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum." ifadelerini kullandı.