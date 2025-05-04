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Spor

Jose Mourinho'dan Maximin açıklaması: Sadece ona bağlı değiliz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi konuştu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Maximin açıklaması: Sadece ona bağlı değiliz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"KOMPAKT BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Savunma organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Bizler 3'lü olarak da 4'lü olarak da savunma yapmayı beceriyoruz. Kompakt bir görüntü sergilemek istiyoruz savunmada." dedi.

MAXIMIN AÇIKLAMASI

Maximin'in yokluğuna da değinen Mourinho, "Maximin son maçta da yoktu. O maçta 3 gol attık ve 2 penaltı verilmedi. Sadece ona bağlı değiliz. Biz takım olarak oynuyoruz ve bugün de bunu deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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