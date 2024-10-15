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Spor

Jose Mourinho'dan Messi sözleri! ''Onu kimse eğitemez''

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun güncel ve geçmiş futbolu değerlendirmesi Avrupa'da büyük ses getirdi. Messi'nin her şeyiyle iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı 'Onu eğitebileceğinizi düşünmek saçmalık.'ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam15 Ekim 2024 Salı 09:18 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Messi sözleri! ''Onu kimse eğitemez''
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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sportbible'daki açıklamaları Avrupa'da ses getirdi. Messi, Ronaldo, Mbappe üstünden güncel ve geçmiş futbolu yorumlayan Mou'nun röportajında şu ifadeler yer alıyor: "Kariyerimde pişmanlığım çok yok ama eğitmeyi başaramadığım bazı fenomen oyuncular var. Örneğin; Messi'yi hiç çalıştıramadım. Ama kimse ona koçluk yapamaz. Onu eğitebileceğinizi düşünmek saçmalık. Çünkü o her şeyiyle doğmuş ve zaten her şeyi çok iyi biliyor. Sadece onu kadronuzda bulundurma onuruna sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz.

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Inter Miami'nin yükselişi de pek şaşırtıcı değil. Barcelona'dan ayrılacağını düşünmüyordum. Bir futbolcu iyiyse zaten her ligde oynar... Ancak Messi hem bir futbolcu hem de bir hoca. Mbappe belki dünyanın en büyük oyuncusu değil ama şu anda ekonomik olarak en değerli oyuncu o. Dünya Kupası'nı Fransa kazanırken onun da o yaşta orada olması bir şans değildi." Öte yandan Mou, futbol tarihinin en iyi üç oyuncusu olarak Pele, Maradona ve Messi'yi seçti. Eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'yu bu listenin dışında tuttu.

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