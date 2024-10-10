Jose Mourinho'dan Nadal'a veda mesajı

22 Grand Slam zaferi bulunan Rafael Nadal, tenis kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Bu kararını duyurması sonrası efsane tenisçiye veda eden isimlerden biri de Jose Mourinho oldu.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM EFSANE"

Jose Mourinho yaptığı paylaşımda, "Seninle çok maç oynadım, çok puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle harika bir tarih yazdığın için çok tebrikler" ifadelerini kullandı.

NADAL'IN VEDASI

Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan Nadal, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, "Profesyonel tenisi bıraktığımı size bildirmek için buradayım. Gerçek şu ki zor yıllar geçirdim, özellikle de son iki yıl. Sınırlamalar olmaksızın oynayabildiğimi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Mourinho'nun paylaşımı: