Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Glasgow Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.

"SAHA DIŞINDA BİR ZORLUK YAŞAMADIK"

"Saha dışında birçok şeyle uğraştınız, bu sizi ekstra motive etti mi?"

Jose Mourinho: "Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."

"KONTRATIM 1 SENE AMA DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"

"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"

Jose Mourinho: "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."

"O FİNALİN BENİM İÇİN YERİ AYRI"

"2003'de finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"

- Jose Mourinho: "Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum."

"İSKOÇYA'DA ÖZEL İNSANLARLA TANIŞTIM"

"90'ların ortasında, İskoçya'da geçirdiğiniz dönem sizin kariyeriniz için ne kadar önemliydi?"

- Jose Mourinho: "Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."

"BÖYLE BİR SAVAŞ BEKLEMİYORDUM"

"Hangi açıklamalarımı söylüyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."

"ŞU AN DEĞİL, BİR İŞİM VAR!"

"Rsngers veya Celtic'ta çalışmak ister misiniz?"

Jose Mourinho: "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive diyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum."

OKAN BURUK VE JESUS SORUSU

"Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise "Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?"

"Okan Buruk ya da Jorge Jesus'un ne söylediği hakkında bir yorumum yok. Onların ne dediğiyle ilgili cevap verme zorunluluğum yok."

"BİZ BİRÇOK ZORLUKLA KARŞILAŞTIK AMA AĞLAMADIK

"Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz."