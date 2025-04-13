Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"LIVAKOVIC BİZİ KURTARDI"

Dominik Livakovic'in kurtarışlarının önemli olduğunu söyleyen Mourinho, "Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı diyebilirim. Hayati kurtarışlar yaptı. Sonrasında kontrolü ele almayı başardık. Maçı daha erken bitirebilecek şanslar ürettik. Son anlarda 3-1 oldu ama daha erken bitirebilirdik. Bizim için zor bir galibiyet oldu. Sivasspor'un kümede kalabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"RAMAZAN'DA FİZİKSEL OLARAK EKSİKLİK HİSSETTİ"

Ramazan döneminde En-Nesyri'nin fiziksel olarak düştüğünü söyleyen Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu.En-Nesyri, penaltısız 26 gole ulaştı. Son zamanlarda zorlu bir dönemden geçti çünkü Ramazan döneminde fiziksel olarak eksiklik hissetti ancak tekrardan gücünü kazanmaya başladı."

"SİVASSPOR KÜMEDE KALIR"

"Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum."

"BİZE OLUNCA FARKLI"

"Çok zor bir maçtı. Livakovic'in ilk dakikada kurtarışı, ardından bir kurtarışı daha vardı. Geriye düşebilirdik, öne geçtik. Hava şartları kötü değildi. İyi montla sıkıntı değildi. Oyuncular için de zorlu değildi. Zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda iyi olduğumuz dönemde, harika bir gol attılar. 2-1'den sonra maçı bitirecek fırsatlar yakaladık. Kontrataklar ürettik sol taraftan. 3-1'i 90'da bulduk. Çok iyi bir hakem vardı ama kötü bir VAR hakemi vardı. Mert Müldür'e net bir penaltı vardı. Biz olunca galiba farklı oluyor."

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Mert Müldür'e yapılan net penaltıyı gördüm. 2-0'dı ve 3-0 olabilirdi. Hakemi beğendim, maçı iyi kontrol etti. VAR hakemi çok net penaltımızı vermedi."