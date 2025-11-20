Jose Mourinho'dan Rafa Silva cevabı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Atletico ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken bir soruyla karşılaştı.

Portekizli teknik adama, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve adının Benfica ile anılan tecrübeli oyuncu Rafa Silva hakkındaki söylentiler soruldu. Mourinho, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Mourinho, başka kulüplerin oyuncuları hakkında yorum yapmaktan kaçınan bir dil kullandı.

Portekizli teknik adam, Rafa Silva'nın şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı, çıkan spekülasyonların boyutuna da değindi. Hatta bazı meslektaşlarının durumu "çizime döktüğünü" belirten Mourinho, hakkında çıkan "Rafa Silva'nın karakterini sevmediği" yönündeki iddiaları da sert bir dille yalanladı.

Mourinho, "Hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?" diyerek bu tür dedikodulara tepki gösterdi.