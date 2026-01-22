Jose Mourinho'dan Rafa Silva sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva ile ilgili gelen sorulara çarpıcı bir cevap verdi.

MOURINHO'YA RAFA SILVA SORUSU

Portekizli teknik adam sorular üzerine yanındaki medya sorumlusuna dönüp "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" diye sordu.

Bunun üzerine Benfica'nın medya sorumlusu "Hayır, değil." cevabını verdi. Mourinho da aldığı cevap sonrası "Değilmiş" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Benfica, Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş'la anlaştı ancak transfer henüz resmi olarak açıklanmadı. Portekizli futbolcu dün Türkiye'den ayrılmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.