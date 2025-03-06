İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4106
  • EURO
    39,383
  • ALTIN
    3413.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho'dan Rangers maçında 2 değişiklik
Spor

Jose Mourinho'dan Rangers maçında 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan maçta ligde son oynanan Antalyaspor'un ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

AA6 Mart 2025 Perşembe 21:57 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Rangers maçında 2 değişiklik
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues'i kart cezası, Oğuz Aydın'ı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle görevlendiremedi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Rangers karşısında kalede İrfan Can Eğribayat ile başlayan Mourinho, üçlü savunmasını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kenarlarda Mert Müldür ile Filip Kostic yer alırken, orta ikilide Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski görev yaptı. Serbest pozisyonda Dusan Tadic oynarken, gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri şans buldu.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

- BAKAN BAK MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Rangers müsabakasını yerinde takip etti.

Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünde izledi.

- 3 EKSİK

Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Fred Rodrigues ile Bright Osayi-Samuel, zorlu karşılaşmada yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek de kadroya alınmadı.

- KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Rangers maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan stat civarında geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.