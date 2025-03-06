Jose Mourinho'dan Rangers maçında 2 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues'i kart cezası, Oğuz Aydın'ı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle görevlendiremedi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Rangers karşısında kalede İrfan Can Eğribayat ile başlayan Mourinho, üçlü savunmasını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kenarlarda Mert Müldür ile Filip Kostic yer alırken, orta ikilide Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski görev yaptı. Serbest pozisyonda Dusan Tadic oynarken, gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri şans buldu.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

- BAKAN BAK MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Rangers müsabakasını yerinde takip etti.

Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünde izledi.

- 3 EKSİK

Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Fred Rodrigues ile Bright Osayi-Samuel, zorlu karşılaşmada yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek de kadroya alınmadı.

- KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Rangers maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan stat civarında geniş güvenlik önlemleri de alındı.