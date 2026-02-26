İSTANBUL 8°C / 3°C
26 Şubat 2026 Perşembe
  • Jose Mourinho'dan Real Madrid-Benfica maçında olay hareket
Spor

Jose Mourinho'dan Real Madrid-Benfica maçında olay hareket

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho rövanş maçında yaptığı hareketle gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcı rövanş maçını Santiago Bernabeu'da kendisine ayrılan locadan değil Benfica takım otobüsünde izledi.

26 Şubat 2026 Perşembe 11:10
Jose Mourinho'dan Real Madrid-Benfica maçında olay hareket
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'le İspanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında kırmızı kart görmüştü. Deneyimli çalıştırıcının, İspanya'daki rövanşı Bernabeu'da kendisine ayrılan locada izlemesi bekleniyordu.

Portekizli büyük bir sürpriz yaparak kendisi için tahsis edilen 6 numaralı locaya gitmedi. Record'un haberine göre Mourinho karşılaşmayı Benfica takım otobüsünde izledi. Deneyimli çalıştırıcının bu kararı İspanya ve Portekiz'de gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Portekiz'deki maçı 1-0 kaybeden Benfica, Bernabeu'daki karşılaşmada da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz ekibi böylece Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

