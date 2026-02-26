Jose Mourinho'dan Real Madrid-Benfica maçında olay hareket

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'le İspanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında kırmızı kart görmüştü. Deneyimli çalıştırıcının, İspanya'daki rövanşı Bernabeu'da kendisine ayrılan locada izlemesi bekleniyordu.

Portekizli büyük bir sürpriz yaparak kendisi için tahsis edilen 6 numaralı locaya gitmedi. Record'un haberine göre Mourinho karşılaşmayı Benfica takım otobüsünde izledi. Deneyimli çalıştırıcının bu kararı İspanya ve Portekiz'de gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Portekiz'deki maçı 1-0 kaybeden Benfica, Bernabeu'daki karşılaşmada da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz ekibi böylece Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.