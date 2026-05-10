  • Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına cevap
Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına cevap

Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör olarak görev alan Jose Mourinho Real Madrid iddiaları hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 17:20
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, hakkında çıkan Real Madrid iddialarına yanıt verdi.

"SEZON SONUNA KADAR KİMSEYLE GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Deneyimli teknik adam, "Sürekli Real Madrid hakkında konuşuyorsunuz, ben ise tüm dürüstlüğümle bu konudan kaçmaya devam ediyorum. Florentino Perez ya da kulübün başka bir yöneticisiyle hiçbir temasım olmadı. Sezonun son virajında kimseyle görüşmem." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Mourinho, sezon bittikten sonra geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirtti.

Portekizli çalıştırıcı, "Sezon bittikten sonra istediğim herkesle görüşmemi sağlayacak bir haftalık bir boşluğum var. O zaman ne olacağını göreceğiz" dedi.

