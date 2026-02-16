Jose Mourinho'dan Real Madrid yorumu: Yaralı bir kral tehlikelidir

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Real Madrid eşleşmesi öncesi konuşan deneyimli teknik adam Jose Mourinho, zorlu sınavlara alışkın olduğu vurgusunu yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Biliyorum ki Real Madrid maçı çok zorlu olacak, şüphe yok. Bu tür maçlara çok alışkınım. Hayatım boyunca bunu yaptım. İnsanlar genellikle ilk maçta şu ya da bu nedenle belirli bir sonuca ulaşılması gerektiğini düşünür. Ben kesin bir sonuç olmayacağını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"AKIL, HIRS VE ÖZGÜVEN"

İlk karşılaşmaya bakış açısını da paylaşan Mourinho, "İlk maçı aklımız, hırsımız ve özgüvenimizle oynayacağız." dedi.

"YARALI KRAL TEHLİKELİDİR"

İspanyol devinin gücüne dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nin kralı olan Real Madrid'e ne yaptığımızı biliyoruz. Real Madrid yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir." sözleriyle dev rakibinin reaksiyon gücüne vurgu yaptı.

DEV MAÇI SALI 23.00'TE

Benfica ile Real Madrid arasındaki zorlu mücadele salı akşamı TSİ 23.00'te Estadio da Luz'da oynanacak.

28 OCAK'TAKİ MAÇ TARİHE GEÇMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica konuk ettiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup etti ve 9 puan eksi 2 averajla aynı puan ve eski 3 averajda bulunan Marsilya'nın önünde, lig aşamasını 24. sırada tamamlamış ve play-off turuna kalmaya hak kazanmıştı.

Bu yenilgiyle Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamlamıştı.

Real Madrid'de 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart görerek bu turda cezalı duruma düştü.