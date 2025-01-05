Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"6-7-8 OLABİLİRDİ"

"İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi."

"OYUNCULARIM ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik."

"RAKİBİN RENKLERİ FARKLI OLSAYDI..."

"Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi."

"OYNADIĞIMIZ 'TOKSİK' LİGİ BİLİYORUZ"

"Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar."

"EYÜP VE BU MAÇTA 5 KIRMIZI OLMALIYDI"

"Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz."

"NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

"Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın!"