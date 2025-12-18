Jose Mourinho'dan tarihi başarı

Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

750. GALİBİYET

Mourinho, Benfica'nın Farense'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte, teknik direktörlük kariyerindeki 750. galibiyetine ulaştı.

Deneyimli çalıştırıcı, yıllar içinde görev yaptığı kulüplerde elde ettiği başarılarla futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörleri arasında yer alırken, bu sonuçla birlikte kariyerindeki unutulmaz başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.