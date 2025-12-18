İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7427
  • EURO
    50,2951
  • ALTIN
    5948.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jose Mourinho'dan tarihi başarı

Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho kariyerindeki 750. galibiyetini yaşadı.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan tarihi başarı
ABONE OL

Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

750. GALİBİYET

Mourinho, Benfica'nın Farense'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte, teknik direktörlük kariyerindeki 750. galibiyetine ulaştı.

Deneyimli çalıştırıcı, yıllar içinde görev yaptığı kulüplerde elde ettiği başarılarla futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörleri arasında yer alırken, bu sonuçla birlikte kariyerindeki unutulmaz başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.