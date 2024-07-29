Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ...

"SALI GÜNKÜ MAÇI İLK MAÇIM GİBİ GÖRÜYORUM"

"Her maç, turnuva ve sezon yenidir. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150 civarı maçım var ama ben salı günkü maçı ilk maçım gibi görüyorum."

"ÇALIŞMAKTAN BAŞKA YAPABİLECEK BİR ŞEY YOK"

"Çözüm çalışmak, başka yapılabilecek bir şey yok. Video analizler ve klipler yapıp oyunculara gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 35 idman yaptık ama bu sayı Dzeko, Becao, Levent gibi isimler için geçerli. Mesela Çağlar 15, İsmail 5, Bright 12 idmana mı katıldı? Bütün takım olarak iyi hazırlanıyoruz ama ilk resmi maçını temmuz ayının ortasında oynayacak bir takım için şartlar zor. Takım ve ekibim çok iyi çalışıyor."

"MAXIMIN FORMA GİYEBİLİR"

"İlk maçta önlem amaçlı değil sakat olduğu için oynamamıştı. İdmanda bir darbe almıştı ve bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumda değil. Arabistan'da idman yapmıyordu, tatilden aramıza katıldı. Hala sezon öncesi antrenmanlarını yapıyor. En-Nesyri de tatilden geldi aramıza. Maximin 90 dakika oynayabilecek bir durumda değil ama forma giyebilir."

"ARAMIZA YENİ BİR OYUNCU KATILIRSA SEVİNİRİM"

"Kulübün transfer döneminde yaptıklarından çok mutluyum. Bazı transferler gecikti diye söylenebilirdim çünkü benim için zor oldu bu durum ama söylenemem, çünkü işin doğası bu. Tabii ki aramıza yeni bir oyuncu katılırsa sevinirim ama katılmazsa da ben elimizdeki oyunculardan memnunum. Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum ve çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu artı kaleciler olması imkansız. Daha dar, takımda herkesin kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum."

"İRFAN VE TADIC'İ MERKEZE YAKINLAŞTIRMAK İSTEDİK"

"Maximin geldi, saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı şekilde Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu transferler ile İrfan ve Tadic gibi oyuncuları merkeze yakınlaştırmak istedik. Onlar merkeze yakınlaştığında Bright ve Mert gibi oyuncularımız öne çıkabilsinler istedik. Bir yandan da sınırlamalarımız var, elimizdeki oyuncular ile oynuyoruz. Kent ile oynadık çünkü kendisi fit ve güçlü bir durumda."