Spor

Jose Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi: Ekstra çaba sarf edilmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play- off turunda Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. Maç öncesi Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Mourinho'nun Portekiz basınına yaptığı transfer açıklaması ise gündem oldu.

26 Ağustos 2025 Salı 20:47
Jose Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi: Ekstra çaba sarf edilmedi
Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

"BENFICA İYİ BİR TAKIM"

"Benfica, çok iyi bir takım. Çok fazla yatırım yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde turları geçebilmek için. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Bunu söyleyebilirim."

"BU MAÇ HARİÇ BAŞARILAR"

"Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim."

"ATMOSFERDEN ETKİLENMEYİZ"

"Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe!"

HAMDİ AKIN'IN SÖZLERİNE CEVAP

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

