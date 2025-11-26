İSTANBUL 20°C / 12°C
  Jose Mourinho'lu Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde siftahı yaptı
Spor

Jose Mourinho'lu Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde siftahı yaptı

Benfica, Ajax deplasmanında Samuel Dahl ve Leandro Barreiro'nun golleriyle 2-0 kazanarak sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 00:39
Jose Mourinho'lu Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde siftahı yaptı
Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı. Amsterdam'da oynan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.

Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak.

