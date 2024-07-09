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Spor

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe yarın ikinci sınavına çıkmaya hazırlanıyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yarın ikinci hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak.

AA9 Temmuz 2024 Salı 09:59 - Güncelleme:
Jose Mourinho'lu Fenerbahçe yarın ikinci sınavına çıkmaya hazırlanıyor
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Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak.

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

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