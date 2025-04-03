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  • Jose Mourinho'nun bu hamlesini dünya basınında gündem oldu! ''Maç sonu çirkin anlar''
Spor

Jose Mourinho'nun bu hamlesini dünya basınında gündem oldu! ''Maç sonu çirkin anlar''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybedilen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcının bu hamlesi dünya basınında gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun bu hamlesini dünya basınında gündem oldu! ''Maç sonu çirkin anlar''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 2-1 kaybettikleri derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunması dünya basınında gündem oldu.

"EN KÖTÜSÜ MAÇ SONUNDA"

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

"2011 YILINDAKİ HAREKETİNİ YAPTI"

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."

"GARİP BİR HAREKET"

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

"MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ"

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

"MAÇ SONRASI ÇİRKİN ANLAR"

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

"UZUN SÜRE CEZA"

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."

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