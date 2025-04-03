Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 2-1 kaybettikleri derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunması dünya basınında gündem oldu.

"EN KÖTÜSÜ MAÇ SONUNDA"

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

"2011 YILINDAKİ HAREKETİNİ YAPTI"

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."

"GARİP BİR HAREKET"

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

"MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ"

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

"MAÇ SONRASI ÇİRKİN ANLAR"

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

"UZUN SÜRE CEZA"

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."