Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 2-1 kaybettikleri derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunması dünya basınında gündem oldu.
"EN KÖTÜSÜ MAÇ SONUNDA"
Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."
"2011 YILINDAKİ HAREKETİNİ YAPTI"
Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simüle etti."
"GARİP BİR HAREKET"
ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."
"MUTLU OLMADIĞINI BELLİ ETTİ"
Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."
"MAÇ SONRASI ÇİRKİN ANLAR"
Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."
"UZUN SÜRE CEZA"
Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."