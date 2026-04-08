İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5086
  • EURO
    52,0591
  • ALTIN
    6787.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama
Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama

Portekiz ekibi Benfica'nın başkanı Rui Costa teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 16:54
ABONE OL

Benfica'da Jose Mourinho'nun geleceğinin tartışılmaya başlanmasının ardından başkan Rui Costa'dan açıklama geldi.

CNN Portugal, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli teknik direktörün Benfica'da kalmaması adına her şeyi yaptığını duyurdu.

MOURINHO'DAN YALANLAMA

Casa Pia ile oynanan maçın ardından bu iddiaya cevap veren Mourinho, "Maç sırasında (Casa Pia) bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğim yönünde." dedi.

"ONUNLA AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ"

Benfica'da başkan Rui Costa da Mourinho için konuştu ve Portekizli teknik adam için, "Onunla aynı düşüncedeyiz." dedi.

Rui Costa, "Jose Mourinho'nun bir yıl daha sözleşmesi var, şu anda bu bir mesele değil. Uyum içindeyiz." dedi.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.