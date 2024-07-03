Jose Mourinho'nun gözdesi Ansu Fati

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona'da forma giyen hücum oyuncusu Ansu Fati'yi istediği ileri sürüldü.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre; geçen sezonu kiralık olarak Brighton'da geçiren Fati için Fenerbahçe devreye girdi.

Sarı lacivertli takımın hocası Mourinho'nun, yakın arkadaşı olan menajer Jorge Mendes'ten bu transferi bitirmesini istediği ileri sürüldü.

Haber detayında, genç futbolcunun babası Bori Fati'nin, Mendes'e kendisine gelen teklifleri reddetmesini söyleyerek transferin önünü kestiği belirtildi.

Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Teknik Direktör Hansi Flick'in de Ansu Fati'nin takımda kalmasından yana olduğu ve gelecek sezon bu futbolcudan yararlanmak istedikleri ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Futbolcunun, bonservisini elinde bulunduran Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.